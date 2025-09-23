Bersani | Vinciamo qui per costruire l’alternativa

CIVITANOVA (Macerata) Vincere nelle Marche per costruire l’alternativa al governo nazionale. Pier Luigi Bersani lancia la volata a Matteo Ricci dalla piazza di Civitanova, davanti a più di cinquecento persone e con Lidia Iezzi, candidata Pd, sul palco. "Un’alleanza così ampia che appoggia Ricci c’è bisogno che abbia successo, perché se vinciamo sarà un fatto politico nazionale, che lancerà l’alternativa. Quella popolare c’è già e basta guardare alle manifestazioni per Gaza ". Sono parole dell’ex segretario Pd che, più volte sollecitato sulle Marche come Ohio d’Italia, ha chiesto "la vittoria, perché a quel punto si muovono delle cose, ve lo garantisco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

