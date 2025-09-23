Bersani | Meloni come vuole aiutare Gaza? Reggendo il moccolo a Netanyahu? Frecciata ironica su Tajani

Il cinema Politeama di Fano non basta a contenere l’ondata di cittadini accorsi ieri per l’incontro con Pier Luigi Bersani e il presidente del M5s Giuseppe Conte. L’occasione è la presentazione di Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. La sala è gremita, con persone costrette a seguire l’evento dall’esterno grazie a una diretta allestita per l’occasione. Bersani prende la parola e lega la situazione internazionale alla mobilitazione popolare: “Io questa iniziativa della Global Sumud Flotilla la metto insieme allo sciopero generale e alle manifestazioni per Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani: “Meloni come vuole aiutare Gaza? Reggendo il moccolo a Netanyahu?”. Frecciata ironica su Tajani

