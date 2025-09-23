Berrettini-Alcaraz Tokyo sogna la semifinale al profumo di vendetta

Ilveggente.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il brutto ko in Cina, Matteo Berrettini insegue il Japan Open: il suo possibile cammino e la chance di sfidare Carlos Alcaraz in semifinale. Gennaio 2022. Al quinto set, dopo oltre cinque ore di tennis spettacolare, Matteo Berrettini si impone su un fortissimo Carlos Alcaraz. Che non era ancora, a quel tempo, un animale da Slam, ma che lo sarebbe diventato poco dopo. Fu, quello, un match incredibile, all’insegna dei colpi di scena. Ed è vero che di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata tantissima, ma ai nostalgici del tennis piacerebbe tanto poter riassistere ad una battaglia simile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

berrettini alcaraz tokyo sogna la semifinale al profumo di vendetta

© Ilveggente.it - Berrettini-Alcaraz, Tokyo sogna la semifinale al “profumo” di vendetta

In questa notizia si parla di: berrettini - alcaraz

Monaco convinto: “Berrettini ha una sofferenza umana, ma fisicamente sta bene. Alcaraz più vulnerabile sull’erba”

Alcaraz l'immortale, al 5° set non si batte: 14 vittorie su 15. Solo Berrettini lo ha fermato

Adriano Panatta: “Musetti e Berrettini non stavano bene, Fognini ha messo in soggezione tennistica Alcaraz”

Atp 500 Doha, sfuma il sogno di Berrettini: Draper vince per 4-6, 6-4, 6-3; Berrettini che sfortuna, si ritira a Tokyo: passa Fils. Rivivi la diretta; Wimbledon ed Euro 24: da Alcaraz alle Furie Rosse, la Spagna sogna una domenica da regina dello sport.

berrettini alcaraz tokyo sognaTabellone ATP Tokyo 2025: sorteggio intrigante per Berrettini e Darderi. Al via Alcaraz e Fritz - Tabellone sorteggiato a Tokyo, per il popolare ATP 500 dell'Ariake Coliseum prossimo a prendere il via nella capitale giapponese. Riporta oasport.it

berrettini alcaraz tokyo sognaAlcaraz e Berrettini a Tokyo, chi affrontano all'esordio. C'è anche Darderi - Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 in Giappone in programma dal 24 al 30 settembre. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Alcaraz Tokyo Sogna