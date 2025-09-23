Dopo il brutto ko in Cina, Matteo Berrettini insegue il Japan Open: il suo possibile cammino e la chance di sfidare Carlos Alcaraz in semifinale. Gennaio 2022. Al quinto set, dopo oltre cinque ore di tennis spettacolare, Matteo Berrettini si impone su un fortissimo Carlos Alcaraz. Che non era ancora, a quel tempo, un animale da Slam, ma che lo sarebbe diventato poco dopo. Fu, quello, un match incredibile, all’insegna dei colpi di scena. Ed è vero che di acqua sotto i ponti, da allora, ne è passata tantissima, ma ai nostalgici del tennis piacerebbe tanto poter riassistere ad una battaglia simile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Berrettini-Alcaraz, Tokyo sogna la semifinale al “profumo” di vendetta