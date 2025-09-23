BergamoScienza 2025 giovedì 25 settembre si aprono le prenotazioni
LA RASSEGNA. Dal 3 al 19 ottobre più di 180 eventi. Un fine settimana dedicato agli studenti delle superiori con 48 scolaresche da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
BergamoScienza 2025: più di 180 appuntamenti gratuiti. Il divulgatore Quammen fra gli ospiti - Il festival torna dal 3 al 19 ottobre, anticipato la settimana prima dalla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori ... Come scrive bergamo.corriere.it