BergamoScienza 2025 aperte le prenotazioni per la 32ª edizione
La XXIII edizione di BergamoScienza è ai blocchi di partenza. Da giovedì 25 settembre si aprono sul sito del festival le prenotazioni per gli oltre 180 eventi in programma dal 3 al 19 ottobre. Primo festival di divulgazione scientifica in Italia, promosso e organizzato dalla Fondazione BergamoScienza, come ogni anno chiama a raccolta scienziati, studiosi e divulgatori di fama internazionale. Un immancabile appuntamento per gli appassionati di scienza di ogni età. Nell’anno internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica (IYQ2025), il festival ha scelto di esplorare il tema IN-FORMAZIONE. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
