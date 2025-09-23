Bergamo, 23 settembre 2025 – Dramma in città a Bergamo. Un senzatetto di 46 anni di origine indiana, noto alla Caritas, è stato trovato morto, questa mattina, sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove spesso dormiva. In città dal 2013, in quell'anno aveva chiesto alla Caritas di Bergamo un primo aiuto e di frequente trascorreva la notte sotto i portici della chiesa di via Locatelli, in centro. Ieri sera il sagrestano della chiesa lo aveva incrociato. Ora i carabinieri e la polizia locale stanno cercando di ricostruire di preciso cosa sia accaduto: potrebbe essersi trattato di un malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco