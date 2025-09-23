Bergamo senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco
Bergamo, 23 settembre 2025 – Dramma in città a Bergamo. Un senzatetto di 46 anni di origine indiana, noto alla Caritas, è stato trovato morto, questa mattina, sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove spesso dormiva. In città dal 2013, in quell'anno aveva chiesto alla Caritas di Bergamo un primo aiuto e di frequente trascorreva la notte sotto i portici della chiesa di via Locatelli, in centro. Ieri sera il sagrestano della chiesa lo aveva incrociato. Ora i carabinieri e la polizia locale stanno cercando di ricostruire di preciso cosa sia accaduto: potrebbe essersi trattato di un malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bergamo - senzatetto
Bergamo, via Maj: la difficile convivenza tra negozianti e senzatetto
Bergamo, senzatetto muore sotto il porticato della chiesa di San Marco
Senzatetto muore sotto il porticato della chiesa di San Marco - X Vai su X
Nuovo ponte sull’Adda, la Soprintendenza apre all’ipotesi accanto al San Michele Il Dibattito Pubblico sul futuro ponte tra Lecco e Bergamo entra in una fase decisiva. La Soprintendenza ha espresso apertura verso la realizzazione di un nuovo attraversament - facebook.com Vai su Facebook
Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo; Bergamo, senzatetto muore sotto il porticato della chiesa; Bergamo, senzatetto muore sotto il porticato della chiesa di San Marco.
Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo - Si tratta di un senzatetto di origini indiane di 46 anni noto alla Caritas sin dal 2013, quando aveva chiesto per la prima ... Si legge su ecodibergamo.it
Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco - Un senzatetto di 46 anni di origine indiana, noto alla Caritas, è stato trovato morto, questa mattina, sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove ... Lo riporta ilgiorno.it