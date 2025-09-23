Bergamo senzatetto muore sotto il porticato della chiesa di San Marco
Dramma in città: un uomo di 46 anni, senzatetto, è stato trovato privo di vita nella tarda mattinata di martedì 23 settembre sotto il porticato della chiesa di San Marco, in via Locatelli a Bergamo. Si pensava che l’uomo stesse dormendo, quando invece dopo ripetuti solleciti, ci si è resi conto che era morto. È quindi scattato l’allarme. Sul posto la polizia locale di Bergamo e i carabinieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
