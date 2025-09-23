Bergamo occupano i binari durante corteo per la Palestina | sette denunciati
Bergamo, 23 settembre 2025 – La questura di Bergamo ha denunciato a piede libero sette giovani che ieri sera, lunedì 22 settembre, si erano distaccati dal corteo pro Palestina organizzato in centro città salendo sui binari della stazione ferroviaria. Il gruppetto, bloccato dalla digos, è composto da quattro 19enni, un 22enne, un 24enne e un 31enne, tutti residenti a Bergamo e provincia. Sono accusati di blocco ferroviario. Ieri, infatti, nel giorno dello sciopero generale indetto in tutta Italia a sostegno della Palestina, anche Bergamo aveva deciso di mobilitarsi: oltre tremila persone si sono radunate a Porta Nuova, dove era stato convocato un presidio per le 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
