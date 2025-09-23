Bergamo amplia le ‘Zone 30’ l’obiettivo | l’88% delle strade entro fine 2026

Bergamo, 23 settembre 2025 – Bergamo amplia le ‘Zone 30’: l'obiettivo del Comune, entro f ine 2026, è arrivare ad avere sull’88% delle strade urbane il limite di 30 chilometri orari. Il progetto è stato presentato oggi in Comune dall'assessore alla Mobilità Marco Berlanda, dai dirigenti comunali del settore e da Atb Mobilità. Rientra nel Piano urbano della mobilità sostenibile approvato nel 2022 ed è stato al centro della recente 'Settimana europea della mobilità'. L'ampliamento si articolerà in due momenti: una prima fase tra fine 2025 e inizio 2026, con la creazione di 13 nuove 'Zone 30' distribuite in sei quartieri, per un totale di circa 21 chilometri di strade, e una seconda fase, entro la fine del 2026, con ulteriori 18 nuove 'Zone 30'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

