Beppe Grillo doccia gelata dopo la condanna a Ciro | Ecco cosa faremo ora
Sconforto, delusione, rabbia. A casa Grillo la sentenza che condanna Ciro Grillo a otto anni per stupro ha lasciato cicatrici profonde. Da giorni l’attesa per il verdetto era diventata insostenibile, alimentando paure e inquietudini. «Beppe e Parvin (i genitori di Ciro, ndr) erano molto preoccupati per una condanna pesante. Un’eventualità che speravano di scongiurare», racconta una fonte vicina alla famiglia. «Loro hanno sempre creduto e continuano a credere nell’innocenza di Ciro». Dal video-sfogo al silenzio. La difesa del fondatore del Movimento 5 Stelle nei confronti del figlio è stata fin dall’inizio totale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
