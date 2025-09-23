Benevento-Trapani prevendita al via
Tempo di lettura: 2 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi 23 settembre 2025 e fino alle ore 15:45 del 28 settembre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Trapani, in programma il giorno 28 settembre 2025 alle ore 15:00. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 22 settembre 2025 – CHIUSO martedì 23 settembre 2025 – dalle ore 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
benevento - trapani
SERIE C GIRONE C 5'GIORNATA DI CAMPIONATO I GOL SEGNATI CASERTANA VS COSENZA 1-1 CROTONE VS SIRACUSA 2-0 LATINA VS MONOPOLI 0-1 CASARANO VS CAVESE 3-0 ALTAMURA VS TRAPANI 1-1 BENEVENTO VS ATALANTA U23 2-
#SerieC gr.C Altamura-Trapani 1-1 Casarano-Cavese 3-0 Benevento-Atalanta U23 2-0 Giugliano-Salernitana 1-2 Potenza-Picerno 2-0 league table (top5) 1? Salernitana 15 2? Benevento 12 3? Catania 10 4? Casarano 10 5? Monopoli 10
