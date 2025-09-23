Benevento-Trapani prevendita al via

Tempo di lettura: 2 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire  dalle ore 10:00 di oggi 23 settembre 2025  e fino alle ore 15:45 del 28 settembre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma  Ticketone al link sport.ticktone.it  e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita  Benevento-Trapani, in programma il giorno 28 settembre 2025 alle ore 15:00. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI  SONO   COMPRENSIVI  DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a  2,00€  e delle commissioni di servizio pari a  2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 22 settembre 2025  –  CHIUSO martedì 23 settembre 2025  – dalle ore 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

