Benevento torna Eternità al Teatro Romano per le Giornate Europee del Patrimonio

Fremondoweb.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Dal tramonto all’alba, tra danza, musica e teatro, un viaggio poetico che animerà il sito archeologico il 27 e 28 settembre Il 27 e 28 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 nell’Area Archeologica del Teatro . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

