Benatia elogia Pavard | Sembra che stia qui da 4 anni La vittoria contro il PSG ha un sapore diverso

Benatia, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, esprime soddisfazione per il successo sulla squadra campione d’Europa ed elogia Pavard. Medhi Benatia, direttore sportivo dell’ Olympique Marsiglia, ha commentato con entusiasmo la vittoria di misura ottenuta dalla sua squadra contro il Paris Saint-Germain nell’ultimo turno di Ligue 1. Un risultato che, secondo Benatia, ha un significato speciale per i tifosi del Marsiglia, nonostante si trattasse di una semplice partita di campionato. LE PAROLE DI BENATIA – «Vale tre punti, ma penso che sia un po’ speciale per i tifosi. Ha un sapore diverso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Benatia elogia Pavard: «Sembra che stia qui da 4 anni. La vittoria contro il PSG ha un sapore diverso»

In questa notizia si parla di: benatia - elogia

