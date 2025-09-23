Ben dieci i giocatori pesaresi in A2 | e si fanno rispettare
Dire che dal vivaio pesarese non escono più giocatori non è esatto. Che da un po’ di tempo non escano più giocatori che tengono il campo nella massima serie è vero, ma in A2 ce ne sono eccome, sia veterani ma anche più giovani, capaci di dire ancora la loro. Lo hanno fatto anche nella prima giornata di questo nuovo campionato. Partiamo dal più vecchio, Daniele Cinciarini, che a 42 anni in certe serate riesce ancora a risultare immarcabile: domenica coi suoi 19 punti in soli 24’ ha steso la Fortitudo, regalando alla neo-promossa Roseto un debutto felice. Il più grande dei fratelli Cinciarini, che quest’anno ha come compagni di squadra gli ex Vuelle Justin Robinson e Danilo Petrovic, ha tirato con 34 da due e 45 da tre: una macchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
