Ben 32 artisti per la 21esima edizione di Ipercorpo | in cinque giorni oltre mille presenze

È stato un lungo weekend all’insegna del dialogo tra le arti quello che la ventunesima edizione del festival Ipercorpo ha proposto ai suoi spettatori. Dal 17 al 21 settembre, 5 giorni di programmazione intensa, originale e attenta a diverse tipologie di pubblico hanno visto succedersi negli spazi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ben 32 artisti per la 21esima edizione di Ipercorpo: in cinque giorni oltre mille presenze.

