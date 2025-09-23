Bella ciao è ovunque ma il pop è sparito dalla politica e alla discografia va benissimo così

Cori, urla, clacson e purtroppo anche vetrine che si infrangono e sirene, questo l’audio che ricorderemo delle numerose manifestazioni che hanno caratterizzato la giornata di ieri. Eppure la politica, storicamente, ha sempre scelto delle canzoni a supporto del messaggio. Per dire: brani di De Gregori come Viva l’Italia o Generale, da Craxi al PD fino alla Lega, sono stati letteralmente consumati. Veltroni nel 2008 utilizzò in campagna elettorale Mi fido di te di Jovanotti, che fu costretto a spiegare all’amico candidato che in realtà il pezzo parlava di una sconfitta, non era indicatissimo, e sappiamo come andò a finire. 🔗 Leggi su Open.online

