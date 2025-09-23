Belinelli prima volta da ambassador Virtus | Cercherò di essere importante

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla presentazione della nuova maglia Olidata per la Serie A, l’ex capitano apre il suo nuovo capitolo: “È un mondo da scoprire, porterò la mia esperienza. Con le Vu Nere c’è un progetto ambizioso”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

belinelli prima volta da ambassador virtus cercher242 di essere importante

© Gazzetta.it - Belinelli, prima volta da ambassador Virtus: "Cercherò di essere importante"

In questa notizia si parla di: belinelli - prima

Belinelli, prima volta da ambassador Virtus: Cercherò di essere importante; Marco Belinelli: futuro da Ambassador alla Virtus Bologna; Virtus Bologna, Belinelli rimane come Brand Ambassador.

belinelli prima volta ambassadorMarco Belinelli, nuovo ruolo con la Virtus Bologna - Il Presidente di Virtus Olidata Bologna Massimo Zanetti ha comunicato che Marco Belinelli continuerà a far parte della società in qualità di Brand Ambassador e Basketball Advisor. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belinelli Prima Volta Ambassador