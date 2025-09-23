Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Eric ringrazia tutti per il sostegno ricevuto durante la malattia e li rassicura che non li lascerà tanto presto: è fiero di far parte di un gruppo di persone che lo circonda di affetto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 23 settembre 2025 | Video Mediaset