Beautiful Anticipazioni Americane | Will rivela a Electra tutta la verità ed è l' inizio della fine!

Comingsoon.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate americane di Beautiful Will ha deciso di rivelare a Electra tutta la verità su quanto successo con Luna. Per la Forrester sarà un vero shock e non sarà più nulla come prima. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Will rivela a Electra tutta la verità... ed è l'inizio della fine!

