Beatrice Venezi alla Fenice | direttrice musicale dal 2026

Beatrice Venezi è stata nominata nuovo direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. La decisione è stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e da tutti i consiglieri di indirizzo. Venezi, 35 anni, assumerà ufficialmente l’incarico a ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. Brugnaro e il Consiglio esprimono "grande soddisfazione per la scelta", sottolineando "il rilievo di questa designazione, che vede una delle poche figure femminili assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali, confermando la vocazione globale e innovatrice della Fenice". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

