Baywatch torna in tv | Fox annuncia la produzione della serie reboot

Movieplayer.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il network ha annunciato la produzione del nuovo show ambientato nel mondo dei bagnini che debutterà durante la stagione 2026-27. Il reboot di Baywatch ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione da parte di Fox e la nuova serie debutterà sugli schermi televisivi durante l'annata 2026-27. Il progetto sarà una co-produzione tra Fox Entertainment e Fremantle e cercherà di replicare il successo ottenuto dallo show con star David Hasselhoff nella parte del leader di un team di bagnini. L'annuncio del reboot Baywatch tornerà con 12 episodi che vedranno impegnato Matt Nix con l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

baywatch torna in tv fox annuncia la produzione della serie reboot

© Movieplayer.it - Baywatch torna in tv: Fox annuncia la produzione della serie reboot

In questa notizia si parla di: baywatch - torna

La stagione balneare si chiude con la pioggia, poi torna il sole: al mare senza baywatch, cosa è vietato

Baywatch torna con un reboot per la stagione 2026-2027

Baywatch reboot: la serie tv torna a splendere

Baywatch torna in tv: Fox annuncia la produzione della serie reboot; Baywatch, il reboot è ufficiale! Torna l'iconica serie TV anni '90; Baywatch torna in tv: Il remake della serie cult in sviluppo alla FOX.

baywatch torna tv foxBaywatch torna in tv: Fox annuncia la produzione della serie reboot - Il network ha annunciato la produzione del nuovo show ambientato nel mondo dei bagnini che debutterà durante la stagione 2026- Scrive movieplayer.it

Baywatch torna in scena con una serie TV reboot - Baywatch è pronto a tornare con un reboot targato Fox, che riporterà in vita i celebri bagnini in una versione moderna e rinnovata ... Come scrive ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Baywatch Torna Tv Fox