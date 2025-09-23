Il network ha annunciato la produzione del nuovo show ambientato nel mondo dei bagnini che debutterà durante la stagione 2026-27. Il reboot di Baywatch ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione da parte di Fox e la nuova serie debutterà sugli schermi televisivi durante l'annata 2026-27. Il progetto sarà una co-produzione tra Fox Entertainment e Fremantle e cercherà di replicare il successo ottenuto dallo show con star David Hasselhoff nella parte del leader di un team di bagnini. L'annuncio del reboot Baywatch tornerà con 12 episodi che vedranno impegnato Matt Nix con l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Baywatch torna in tv: Fox annuncia la produzione della serie reboot