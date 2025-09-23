annuncio ufficiale del reboot di baywatch da parte di fox. In vista della stagione televisiva 2026-2027, la rete Fox ha annunciato l’ordine di produzione di un nuovo reboot della celebre serie Baywatch. La produzione sarà realizzata in collaborazione con Fremantle e prevede la creazione di 12 episodi. ruoli e coinvolgimento dei produttori. Matt Nix, noto showrunner e produttore esecutivo, guiderà il progetto. Alla produzione prenderanno parte anche Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto e Doug Schwartz, che hanno contribuito alla creazione dell’originale. Questo team garantirà una continuità tra le due versioni della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Baywatch torna con un reboot per la stagione 2026-2027