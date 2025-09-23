Battaglia vinta | i dipendenti del Teatro Verdi ottengono la stabilizzazione

Pisatoday.it | 23 set 2025

La mobilitazione sindacale e l'unione delle forze con tutto il personale della struttura ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Giungono notizie positive dalla Fondazione Teatro Verdi di Pisa, che ha ascoltato le rimostranze delle RSU e ha deciso di ritornare sui propri passi. “Si procederà -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

