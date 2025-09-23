Battaglia vinta | i dipendenti del Teatro Verdi ottengono la stabilizzazione
La mobilitazione sindacale e l'unione delle forze con tutto il personale della struttura ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Giungono notizie positive dalla Fondazione Teatro Verdi di Pisa, che ha ascoltato le rimostranze delle RSU e ha deciso di ritornare sui propri passi. “Si procederà -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: battaglia - vinta
La battaglia vinta. Mamma intenzionale: "Noi, una famiglia felice e arcobaleno"
Maturità in corsia: la battaglia vinta da una brianzola contro un tumore
Maturità in corsia: la battaglia vinta da Sara contro un tumore
Una battaglia vinta! La CISL Marche ottiene un risultato storico: l’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto al rimborso sulla Busta Paga Pesante Sisma 2016. Rimborsi in tutta la regione, incontri sul territorio e assistenza fino al completamento. https://cislmar - X Vai su X
Oggi su La Stampa “La linea bus per il polo di Larizzate: una grande battaglia di civiltà vinta” Ampio spazio all’evento inaugurale della nuova navetta che avevo fortemente sollecitato e che ora è realtà Garantisce spostamenti sicuri a centinaia di addetti, - facebook.com Vai su Facebook
Battaglia vinta: i dipendenti del Teatro Verdi ottengono la stabilizzazione; Teatro Verdi, rientra lo stato di agitazione; Società della Salute, il Comune di Pisa assente al tavolo per la ricollocazione dei lavoratori.
Teatro, la battaglia non si ferma: «L’esclusione un atto superficiale» - FANO Resta aperta l’arena della battaglia contro la delibera della giunta regionale che esclude il teatro comunale di Cagli dalla rosa delle 18 strutture, di cui 14 delle Marche, del progetto “Sistema ... Riporta corriereadriatico.it
Declassamento del teatro. Infuria la battaglia politica - PONTEDERAMentre impazza la polemica sul possibile declassamento del Teatro della Toscana che perderebbe il titolo di nazionale, ieri mattina oltre 300 persone hanno partecipato a Firenze alla ... Come scrive lanazione.it