Batman Day 2025 86 anni di oscurità e speranza l’intervista con gli autori italiani

Ogni settembre, in tutto il mondo, si celebra il Batman Day: una ricorrenza nata nel 2014 per omaggiare l'esordio editoriale del Cavaliere Oscuro, avvenuto nel 1939 tra le pagine di Detective Comics #27. Dagli anni 40 a oggi, Batman ha vissuto mille vite. È stato detective noir, vigilante pulp, cavaliere medievale, scienziato cyberpunk, samurai, padre. Ha parlato attraverso la penna di scrittori come Dennis O'Neil, Frank Miller, Grant Morrison, Jeph Loeb e tanti altri. È stato disegnato da artisti iconici come Neal Adams, Greg Capullo, Jorge Jiménez. Ha attraversato guerre, crisi editoriali, reboot, rinascite.

Robin svela il miglior redesign degli ultimi anni, inizia una nuova era per Batman

Batman: i momenti migliori della serie animata dopo 30 anni

Batman torna, un indizio sorprendente per il personaggio assente da 30 anni

Batman Day 2025: l'Uomo Pipistrello compie 86 anni, ecco i Funko per festeggiare il suo compleanno!; Batman Day a Ottaviano, Roma diventa Gotham City; Batman Day 2025: la metro di Roma a tema e tutte le attività previste in Italia.

Scopri come Roma si trasforma in Gotham: il Batman Day 2025 invade la metro Ottaviano con sorprese - In occasione del Batman Day 2025, Roma veste i suoi spazi urbani con arte, fumetti, merchandising e programmi TV dedicati al Cavaliere Oscuro, ... Si legge su abruzzo24ore.tv

Batman arriva a Roma: la fermata Ottaviano diventa Gotham City per il Batman Day 2025 - Il Batman Day è ormai una tradizione mondiale e quest’anno anche la Capitale ha deciso di unirsi alla festa, trasformando uno dei suoi snodi più trafficati in un vero e proprio set. Segnala tg.la7.it