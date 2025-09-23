Basse dosi di aspirina abbattono la recidiva del cancro al colon retto | lo conferma uno studio
Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che, nei pazienti affetti da cancro al colon retto con mutazioni comuni, basse dosi di aspirina assunte quotidianamente possono abbattere del 55% il rischio che il tumore aggressivo possa ripresentarsi. È un risultato importantissimo che può rivoluzionare il trattamento della malattia dopo l'intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
