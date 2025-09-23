Basse dosi di aspirina abbattono la recidiva del cancro al colon retto | lo conferma uno studio

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che, nei pazienti affetti da cancro al colon retto con mutazioni comuni, basse dosi di aspirina assunte quotidianamente possono abbattere del 55% il rischio che il tumore aggressivo possa ripresentarsi. È un risultato importantissimo che può rivoluzionare il trattamento della malattia dopo l'intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basse - dosi

Basse dosi di aspirina abbattono la recidiva del cancro al colon retto: lo conferma uno studio.

basse dosi aspirina abbattonoBasse dosi di aspirina abbattono la recidiva del cancro al colon retto: lo conferma uno studio - Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che, nei pazienti affetti da cancro al colon retto con mutazioni comuni, basse dosi di aspirina assunte ... Segnala fanpage.it

basse dosi aspirina abbattonoCancro al colon-retto: come e quando l'aspirina può avere un ruolo fondamentale - L'aspirina a basse dosi potrebbe avere un ruolo protettivo nei confronto del cancro al colon- Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Basse Dosi Aspirina Abbattono