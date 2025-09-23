Settimane di test per le squadre della C e gli Angels non fanno eccezione. Nell’ultima amichevole Santarcangelo ha avuto la meglio 76-66 del Pisaurum, con entrambe le formazioni prive dei leader designati. I clementini con Rivali tuttora fermo ai box dopo l’infortunio di inizio anno, i marchigiani col fantasioso Maggiotto out. Ne è venuto fuori un incontro ben controllato dalla squadra di coach Tassinari, che sono andati sotto nel primo periodo (17-21) ma poi hanno risalito la corrente nel secondo quarto (22-12). Nel terzo pari a quota 15 e nel quarto ancora vittoria Angels per 22-18, che hanno chiuso così sul +10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Gli Angels regolano Pisaurum nell’ultimo test amichevole