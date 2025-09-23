Basket serie C Gli Angels regolano Pisaurum nell’ultimo test amichevole
Settimane di test per le squadre della C e gli Angels non fanno eccezione. Nell’ultima amichevole Santarcangelo ha avuto la meglio 76-66 del Pisaurum, con entrambe le formazioni prive dei leader designati. I clementini con Rivali tuttora fermo ai box dopo l’infortunio di inizio anno, i marchigiani col fantasioso Maggiotto out. Ne è venuto fuori un incontro ben controllato dalla squadra di coach Tassinari, che sono andati sotto nel primo periodo (17-21) ma poi hanno risalito la corrente nel secondo quarto (22-12). Nel terzo pari a quota 15 e nel quarto ancora vittoria Angels per 22-18, che hanno chiuso così sul +10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
BASKET SERIE B NAZIONALE - Inizia con una sconfitta, seppur di misura, il nuovo campionato della Pallacanestro Vicenza 2012 targata S4 Energia, che perde per 80-76 sul campo di Legnano Basket Knights al termine di una gara combattuta. I biancorossi - facebook.com Vai su Facebook
Serie A @UnipolCorporate 2025/26: svelati gli orari delle prime quattro giornate! https://legabasket.it/news/136146/serie-a-quattro-giornate… #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Dole Italia diventa Official Sponsor di Basket Santarcangelo; Incredibili Baskers, senza capitan Brighi battono Santarcangelo. Gli artusiani sognano la serie B; Angels Dulca Santarcangelo : Movimenti di mercato.
Basket serie C. Gli Angels regolano Pisaurum nell’ultimo test amichevole - Settimane di test per le squadre della C e gli Angels non fanno eccezione. Lo riporta sport.quotidiano.net
Basket, Dole raddoppia: dopo Rimini diventa sponsor di Santarcangelo - Dole raddoppia e va ancora a canestro: dopo Rimini, diventa sponsor anche degli Angels Santarcangelo. corriereromagna.it scrive