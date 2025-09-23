Basket Nella Coppa Toscana Legends brutta figura Rossi non cerca scuse | Voglia e gioco assenti
"Abbiamo rimediato una brutta figura. Sapevo che eravamo indetro nella preparazione, sapevo che avevamo fatto poca pallacanestro, ma la squadra è formata da tutti giocatori navigati, e in partita sono mancati il gioco e la voglia di giocare". Non cerca attenuanti Guglielmo Rossi, l’allenatore dei Legends che nella prima uscita ufficiale della stagione hanno rimediato un pesante -25 contro il Valdelsa e, come se non bastasse, pure tra le mura amiche. "Nel primo e nel secondo tempino abbiamo fatto molto poco, poi nell’intervallo ho scosso la squadra che al rientro in campo ha giocato meglio, perché ci ha messo più voglia, ha difeso di più e gli avversari sono calati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - coppa
Basket: FIBA Europe Cup 2025-2026, il sorteggio. Sassari al via nella coppa vinta nel 2019
Basket 3×3, i convocati dell’Italia verso la Coppa Europa. Debutto per Amedeo Della Valle
Basket, può giocare la Coppa Europa in Danimarca: salterebbe però il torneo di Lignano Sabbiadoro con Forlì. Gaspardo convocato in Nazionale 3x3
Per il basket in rosa della nostra regione è stato un sabato quanto mai interessante quello appena andato in archivio; il programma prevedeva, infatti, la disputa dei quarti di finale del “Trofeo Lunghi”, la Coppa Toscana di B Femminile. Alla fine a strappare il p - facebook.com Vai su Facebook
Basket Coppa Toscana. Advinser Asciano batte Livorno, Valdelsa Basket asfalta i Legends Carrara; Basket: appuntamento oggi alle 18.30 al palazzetto di Avenza. Legends al debutto in Coppa Toscana. Senza quattro elementi ospita il Valdelsa; Basket Coppa Toscana, tutte le senesi qualificate al 2° turno.
Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers pensa al campionato - Dopo aver detto addio alla Coppa Toscana con la sconfitta contro la Polisportiva Galli, Skywalkers è tornato ad allenarsi ... Lo riporta lanazione.it
Basket DR1. Coppa Toscana. Le tre senesi alle Final Four - Nelle sfide di coppa Toscana di divisione regionale 1 sono tre le formazioni senesi qualificate ai quarti di finale ... Riporta msn.com