Baseball il tabellone dell’Italia agli Europei 2025 | il 3° posto della Spagna cambia tutto
Archiviata la fase a gironi con un bottino di tre vittorie consecutive contro avversarie di rango inferiore, l’ Italia si appresta ad affrontare il tabellone a eliminazione diretta dei Campionati Europei 2025 di baseball. Il cammino degli Azzurri nella rassegna continentale proseguirà domani, mercoledì 24 settembre (ore 19.30), sfidando la Francia a Rotterdam per conquistare un posto ai quarti di finale. La Nazionale italiana, dopo aver vinto il gruppo C, se la vedrà ai playoff con la quarta del girone B (tre sconfitte su tre) per poi incrociare ai quarti la Germania (prima della Pool A). Si preannuncia un confronto abbastanza complicato contro la formazione tedesca, ma in caso di successo si spalancherebbero le porte di una probabile semifinale con Svizzera o Israele. 🔗 Leggi su Oasport.it
