Baronissi la Sindaca Petta | Premio ‘Pagine d’Autore’ alla carriera al Maestro Enzo Avitabile

Tempo di lettura: 2 minuti Baronissi si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio culturale. Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 20.00, presso l’Aula Consiliare del Comune, il Maestro Enzo Avitabile riceverà il Premio “Pagine d’Autore” alla carriera, conferito dall’Associazione Musicale Internazionale Falaut. “Baronissi è orgogliosa di rendere omaggio a un’artista come Enzo Avitabile – sottolinea la Sindaca Anna Petta – un Maestro che con il suo talento e la sua visione ha saputo trasformare la musica in un linguaggio universale. È un riconoscimento che premia non solo la sua straordinaria carriera, ma anche il suo impegno culturale e sociale, capace di trasmettere messaggi di pace, giustizia e speranza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

