Baronissi la Sindaca Petta | Premio ‘Pagine d’Autore’ alla carriera al Maestro Enzo Avitabile
Tempo di lettura: 2 minuti Baronissi si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio culturale. Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 20.00, presso l’Aula Consiliare del Comune, il Maestro Enzo Avitabile riceverà il Premio “Pagine d’Autore” alla carriera, conferito dall’Associazione Musicale Internazionale Falaut. “Baronissi è orgogliosa di rendere omaggio a un’artista come Enzo Avitabile – sottolinea la Sindaca Anna Petta – un Maestro che con il suo talento e la sua visione ha saputo trasformare la musica in un linguaggio universale. È un riconoscimento che premia non solo la sua straordinaria carriera, ma anche il suo impegno culturale e sociale, capace di trasmettere messaggi di pace, giustizia e speranza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: baronissi - sindaca
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità”
Baronissi, la sindaca Petta: “La Giunta attiva il piano estivo contro gli incendi boschivi”
Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità a Baronissi, la sindaca: "Migliorare i futuri servizi"
Sindaca Anna Petta: “Baronissi accoglie la statua di San Carlo Acutis, due giorni di festa, fede e comunità” https://www.rtalive.it/2025/09/sindaca-anna-petta-baronissi-accoglie-la-statua-san-carlo-acutis-due-giorni-festa-fede-comunita/167709/ #rtalive #inform - facebook.com Vai su Facebook
Rigenerazione urbana a Baronissi, la sindaca Petta: “Ad Antessano, 470mila euro per parcheggi, viabilità e nuovi servizi” https://salernotoday.it/economia/rigenerazione-urbana-antessano-470mila-euro-lavori.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~me - X Vai su X
“Premio Internazionale delle Arti 2025” al sindaco Anna Petta che annuncia: Nostro obiettivo è creare un auditorium; Baronissi, la sindaca Anna Petta: “I giovani incontrano l'Europa, concluso il viaggio premio a Cracovia; BARONISSI. IL SINDACO PETTA UFFICIALIZZA LE DELEGHE AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA.
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “A Baronissi il Premio “Pagine d’Autore” alla carriera al Maestro Enzo Avitabile” - Baronissi si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio culturale. reportweb.tv scrive
Baronissi, il Comune premia il merito scolastico con un viaggio - L'articolo Baronissi, il Comune premia il merito scolastico con un viaggio proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com