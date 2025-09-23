Bari | presentata la Pigiama run Si terrà il 26 settembre
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Torna a Bari la Pigiama Run, la corsacamminata in pigiama organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta con i Tumori della Città Metropolitana di Bari per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo della Città, dal sindaco Vito Leccese, dal consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, da Vita Buongiorno e Marisa Cataldo, presidente e direttore generale della Lilt Città Metropolitana di Bari, dal vicecomandante della Brigata meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Giovanni Ventura e dal direttore medico dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII Livio Melpignano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: bari - presentata
Presentata a Bari la campagna #uniamoleforze, realizzata da UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, con il coinvolgimento delle cariche istituzionali regionali e comunali, i rappresentanti del Coordinamento Malattie Rare e le associazioni dei pazienti. - facebook.com Vai su Facebook
Presentata quest’oggi, in Fiera del Levante a Bari, la fase conclusiva del percorso Essere Sociali, iniziativa mirata a promuovere la partecipazione attiva e la coprogettazione dal basso di percorsi formativi rivolti a cittadini con disabilità. - X Vai su X
Bari si «mette» il pigiama per solidarietà: torna la Pigiama Run a sostegno dei bambini malati di tumore; Pigiama Run 2025, una corsa solidale per i piccoli pazienti oncologici. Le foto; Pigiama Run 2024: presentata la corsa solidale promossa dalla Lilt.
Bari: presentata la Pigiama run Si terrà il 26 settembre - Torna a Bari la Pigiama Run, la corsa/camminata in pigiama organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta con i Tumori della Città Metropolitana di Bari per supportare i bambini malati di tumore ... noinotizie.it scrive
Torna "Pigiama Run", la passeggiata di solidarietà promossa dalla Lilt - Il ricavato sarà devoluto all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII ... Da rainews.it