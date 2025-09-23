Bari | presentata la Pigiama run Si terrà il 26 settembre

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Torna a Bari la Pigiama Run, la corsacamminata in pigiama organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta con i Tumori della Città Metropolitana di Bari per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo della Città, dal sindaco Vito Leccese, dal consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, da Vita Buongiorno e Marisa Cataldo, presidente e direttore generale della Lilt Città Metropolitana di Bari, dal vicecomandante della Brigata meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Giovanni Ventura e dal direttore medico dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII Livio Melpignano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

