Bari le prime parole di Darboe | Ho fiducia nella squadra Non vedo l' ora di esordire al San Nicola

Arrivato dal mercato estivo nell’ultimo giorno utile, con un contratto triennale firmato dopo una trattativa lunga e complessa con la Roma, Ebrima Darboe ha esordito in biancorosso nel match perso 2-0 a Palermo. Il centrocampista gambiano, classe 2001, si è presentato ufficialmente in conferenza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il magro bottino di 1 punto raccolto nelle prime 4 partite fa segnare un incredibile record negativo per il Bari di Caserta: riavvolgendo il nastro della storia fino alla stagione 1979-80, è il peggior rendimento degli ultimi 30 campionati di Serie B. Eguagliato il nu - facebook.com Vai su Facebook

