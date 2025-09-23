Barbiana (Firenze), 22 settembre 2025 - “Per la Pace, per la giustizia sociale, contro ogni discriminazione, contro il razzismo”, questi i principi ispiratori della “ Marcia Barbiana-Perugia-Assisi” che martedì 30 settembre alle ore 11,30 partirà dalla piccola località vicchiese, in Mugello, dove con don Lorenzo Milani si realizzò una straordinaria esperienza pedagogica ed educativa, per arrivare a Perugia e poi Assisi il 12 ottobre unendosi alla Marcia della Pace e della Fraternità. Dodici tappe, 22 comuni attraversati tra le province di Firenze, Arezzo e Perugia, per un totale di 205 km. Un'iniziativa popolare, spontanea, promossa dal basso da un comitato composto da cittadini, scuole, associazioni, enti locali, con il supporto del Comune di Vicchi o. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbiana alla Marcia PerugiAssisi, si parte il 30 settembre