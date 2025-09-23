Ha pubblicato, poi cancellato, ma quando era troppo tardi. Quello squallido fotomontaggio con la premier Giorgia Meloni nel cassonetto della spazzatura, con tanto di didascalia, “il tuo posto è qua”, aveva già fatto il giro del web, perché Inernet non dimentica, neanche le barbarie politiche. Maria Teresa Grasso, consigliera comunale del M5s di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha messo a segno l’ennesima figuraccia politica targata Cinquestelle con quel post sul suo profilo facebook, che inizialmente aveva sollevato critiche perfino dai suoi follower. Già immaginiamo le giustificazioni della diretta interessata nei prossimi giorni: c’è da scommettere che tirerà in ballo il profilo “hackerato” da manine misteriose per evitare denunce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Barbarie in Campania: la grillina posta una foto della Meloni nel cassonetto della spazzatura, Fico non si scusa