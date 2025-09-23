Barbara d’Urso vs Selvaggia Lucarelli a Ballando | Milly Carlucci lancia l’avvertimento
Sfida accesa a Ballando con le Stelle: tra frecciatine e rivalità, Milly Carlucci detta le regole del gioco tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli Hai presente quando due mondi opposti si incontrano sullo stesso palcoscenico? Sta per succedere a Ballando con le Stelle, e lo scontro potrebbe far scintille. Da una parte c’è Barbara d’Urso, nuova concorrente dello show, dall’altra Selvaggia Lucarelli, giurata tagliente e vecchia conoscenza con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Milly Carlucci, padrona di casa, ha messo subito le cose in chiaro: ok le frecciatine, ma niente colpi bassi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE
"Barbara d'Urso? Ecco cosa penso". Pasquale La Rocca rivela un retroscena prima dell'avvio di Ballando con le Stelle >> https://buff.ly/wYg7WLk - facebook.com Vai su Facebook
Ecco chi sarà il ballerino di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli trema!; IO BALLO DA SOLA | BARBARA D’URSO SI CONFESSA TRA BALLANDO E 50 ANNI DI CARRIERA.
Perché Barbara D’Urso è stata licenziata da Mediaset?/ Selvaggia Lucarelli risponde così - Selvaggia Lucarelli, rispondendo alle domande dei fan, reagisce così a chi le chiede un commento sul licenziamento di Barbara D'Urso da Mediaset. Riporta ilsussidiario.net
Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: “Sbaglia a rifiutare Ballando con le stelle”/ “Troppo piena di sé” - Selvaggia Lucarelli ha criticato la scelta di Barbara D’Urso di non partecipare come concorrente a Ballando con le stelle. Scrive ilsussidiario.net