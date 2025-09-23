Barbara d’Urso vs Selvaggia Lucarelli a Ballando | Milly Carlucci lancia l’avvertimento

Sfida accesa a Ballando con le Stelle: tra frecciatine e rivalità, Milly Carlucci detta le regole del gioco tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli Hai presente quando due mondi opposti si incontrano sullo stesso palcoscenico? Sta per succedere a Ballando con le Stelle, e lo scontro potrebbe far scintille. Da una parte c’è Barbara d’Urso, nuova concorrente dello show, dall’altra Selvaggia Lucarelli, giurata tagliente e vecchia conoscenza con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Milly Carlucci, padrona di casa, ha messo subito le cose in chiaro: ok le frecciatine, ma niente colpi bassi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

