Barbara D’Urso accusata di diffamazione da una donna | mi chiamò amante di un assassino
L'episodio risale al 2018 durante Pomeriggio Cinque. La conduttrice aveva mostrato il profilo Facebook e il paese della donna, definendola amante di un uxoricida Barbara D'Urso è imputata per diffamazione al Tribunale di Pisa, a seguito di una querela presentata da una donna di 63 anni di Vicopisano. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno. La conduttrice, che da sabato vedremo a Ballando con le stelle, avrebbe definito la donna come l'amante di Michele Buoninconti. L'episodio incriminato: cosa è successo nel 2018 Il contenzioso giudiziario riguarda una puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda nel maggio 2018 su Canale 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
