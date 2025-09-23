Barbara D’Urso a processo per diffamazione | chiamò una donna amante di un omicida
(Adnkronos) – Barbara D'Urso è imputata per diffamazione al Tribunale di Pisa, a seguito di una querela presentata da una donna di 63 anni di Vicopisano. La notizia è riportata oggi dal quotidiano "Il Tirreno". Durante una puntata di 'Pomeriggio Cinque' andata in onda nel maggio 2018 su Canale 5, la conduttrice aveva definito la
Barbara D'Urso a processo per diffamazione: chiamò una donna "amante di un omicida" - Durante una puntata di 'Pomeriggio Cinque' andata in onda nel maggio 2018 su Canale 5, la conduttrice aveva definito la donna 'amante di Michele Buoninconti', poche ore prima che l'uomo fosse condanna ... Riporta adnkronos.com
Barbara D’Urso a processo per diffamazione: chiamò una donna “amante di Buonincontri” nel caso Elena Ceste - Nella settimana in cui Barbara D'Urso si prepara ad affrontare il suo rientro televisivo, si ritrova sul banco degli imputati del tribunale di Pisa per ... Si legge su fanpage.it