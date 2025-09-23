Barbara D'Urso a processo per diffamazione | chiamò una donna amante di Buonincontri nel caso Elena Ceste

Nella settimana in cui Barbara D'Urso si prepara ad affrontare il suo rientro televisivo, si ritrova sul banco degli imputati del tribunale di Pisa per fatti risalenti a sette anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Barbara D'Urso a processo per diffamazione, querelata da una donna: «Disse che era l'amante del killer di Elena Ceste»

Barbara D'Urso a processo per diffamazione, querelata da una donna: «Disse che era l'amante del killer di Elena Ceste» - Mentre sta per cominciare la sua avventura in Rai come concorrente di Ballando con le stelle, il passato insegue e strattona Barbara D'Urso riportandola al 2018, quando era la conduttrice ... msn.com scrive

Barbara D’Urso nei guai: spunta una “vecchia storia”, cosa sta succedendo - Barbara D'Urso a processo per diffamazione: il caso del 2018 arriva oggi in tribunale a Pisa, cos'è successo e cosa rischia. Come scrive donnaglamour.it