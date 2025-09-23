Barbara D’Urso a processo l’accusa shock

Personaggi tv. – Sono passati sette anni da quella puntata di Pomeriggio Cinque che oggi torna a pesare come un macigno sul percorso professionale di Barbara D’Urso. In un contesto televisivo che sembrava destinato a restare solo cronaca d’attualità, una frase ha invece aperto le porte a un lungo iter giudiziario. Ora la conduttrice è imputata a Pisa per diffamazione. La vicenda risale al maggio 2018, pochi giorni prima della condanna definitiva di Michele Buoninconti a 30 anni di carcere per l’omicidio della moglie Elena Ceste. Proprio in quel frangente, una donna di Vicopisano si è vista additare in diretta nazionale come “l’amante” dell’ex vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

