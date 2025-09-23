Bankitalia | imprese di cybersicurezza in rapido cambiamento in Italia
Roma, 23 set. (askanews) – In Italia, le imprese che offrono servizi di cybersicurezza non sono associabili a comparti specifici già esistenti e sono al centro di un rapido cambiamento del quadro. Lo rileva la Banca d’Italia che ha pubblicato una indagine conoscitiva sul settore e sui servizi di “testing” della sicurezza delle reti informatiche e di telecomunicazioni, pubblicata nella collana Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento. Secondo lo studio, di circa una quarantina di pagine “il 15 per cento delle imprese rispondenti è stato costituito o ha cambiato assetto societario negli ultimi cinque anni e, nei sei mesi di conduzione dell’indagine, cinque imprese sono state oggetto di fusioni o acquisizioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: bankitalia - imprese
Bankitalia, 'imprese meno pessimiste, ma il 32% teme i dazi'
Bankitalia, 'imprese meno pessimiste, ma il 32% teme i dazi'
Da Bankitalia una conferma del buongoverno: “Migliorano i giudizi delle imprese sull’economia in tutti i settori”
Bankitalia: nel 2024 l’economia campana cresce poco. Manifattura debole Servizi in aumento Costruzioni in calo Per le #PMI: puntare su servizi, efficienza energetica e reti tra imprese per restare competitive. #CameraDiCommercioDiNapoli #Econ - X Vai su X
I dossier di Bankitalia e Cnel: nel Mezzogiorno le assunzioni nelle aziende del settore Ict crescono a un ritmo doppio rispetto a quello del resto del Paese. Lo slancio grazie al Pnrr - facebook.com Vai su Facebook
Bankitalia: imprese di cybersicurezza in rapido cambiamento in Italia; Accusato di maltrattamenti alla madre e di averla rinchiusa in una stanza, arrestato 48enne; Vannacci sulle regionali in Veneto: Sicuro che il candidato del Centrodestra sarà della Lega.
Bankitalia: imprese di cybersicurezza in rapido cambiamento in Italia - (askanews) – In Italia, le imprese che offrono servizi di cybersicurezza non sono associabili a comparti specifici già esistenti e sono al centro di un rapido cambiamento del quadro. Secondo askanews.it