Bando Regione Lazio per incentivi agli studi professionali | domanda entro il 16 ottobre 2025
I liberi professionisti con attività nel Lazio possono già presentare la domanda per rispondere al bando «Giovani attività professionali», l’avviso con il quale la Regione assegna contributi a fondo perduto fino a 20 mila euro per progetti di investimento riguardanti gli studi. Le spese che si possono agevolare e che devono essere incluse nel progetto da presentare alla Regione possono riguardare beni mobili, immateriali (come licenze e software) e, perfino, lavori di ristrutturazione. Ammessi al bando sono i giovani. Lo studio può essere già avviato – e, dunque, da potenziare – oppure costituire una nuova attività. 🔗 Leggi su Lettera43.it
