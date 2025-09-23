Bandiere e striscioni In piazza per la Palestina

UMBERTIDE - Dalle finestre del Palazzo sventola una bandiera della Palestina. È in mano ad uno dei circa 300 studenti (numeri degli organizzatori) che ieri mattina hanno manifestato per Gaza e per il riconoscimento dello stato Palestinese. Un corteo colorato fatto di bandiere, slogan e striscioni, partita dal Campus L. da Vinci e terminata in Piazza Matteotti, davanti al Municipio, meta di un pacifico “assalto“ al grido di "Ogni vita conta" e "Il Campus ripudia in genocidio". Sullo sfondo non solo lo sciopero generale che ha unito nella manifestazione gli studenti di tutta Italia, ma anche la bocciatura in consiglio comunale dell’ordine del giorno sul riconoscimento dello stato di Palestina da parte del maggioranza nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandiere e striscioni. In piazza per la Palestina

In questa notizia si parla di: bandiere - striscioni

