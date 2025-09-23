Bandiera palestinese sulla croce del Cervino | l’annuncio dell’alpinista Hervé Barmasse – Il video
Una bandiera palestinese sventola sulla croce in vetta al Cervino, quota 4478 metri. Un breve video dove si sente solo il rumore del vento. È il gesto di denuncia dell’alpinista valdostano Harvé Barmasse, postato su Instagram durante la giornata di scioperi e manifestazioni per Gaza di ieri 22 settembre. «Il tempo non è soltanto ciò che scorre: è, soprattutto, ciò che resta. È la misura invisibile delle nostre azioni, del nostro coraggio e dei nostri silenzi», si legge nella descrizione. « Se non troviamo la forza di fermare un genocidio — oggi riconosciuto anche dalle Nazioni Unite — è l’intera umanità a essere in pericolo. 🔗 Leggi su Open.online
