Bambino precipitato da una finestra a scuola le indagini della Procura si concentrano su presunte negligenze dell’istituto

Giovedì scorso un bambino di 7 anni è precipitato dal terrazzino del secondo piano di una scuola primaria cadendo da un'altezza di circa tre metri sotto gli occhi di una testimone oculare rimasta così scioccata da richiedere cure ospedaliere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bambino - precipitato

Voltri, bambino precipitato dal terrazzo: procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore

Genova, bambino precipitato a scuola, aperto un fascicolo per abbandono di minori: gli inquirenti cercano i responsabili

Bambino precipitato da una finestra a scuola, il padre denuncia: “Mio figlio è stato abbandonato, doveva essere guardato, invece è precipitato”

«Mio figlio è stato abbandonato». È un’accusa durissima quella lanciata da Mohamed, padre del bambino di sette anni ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere precipitato dal secondo piano della scuola De Amicis di Vol - facebook.com Vai su Facebook

Voltri, bambino precipitato dal terrazzo: procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore https://ift.tt/hGfkysK https://ift.tt/KCuWI56 - X Vai su X

Bambino precipitato da una finestra a scuola, il padre denuncia: Mio figlio è stato abbandonato, doveva essere guardato, invece è precipitato; Genova, bambino cade dalla finestra della scuola: è grave; Dramma a scuola a Genova, bimbo di 7 anni cade dal II piano: è grave. Disposta ispezione a scuola.

Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra a scuola: è grave. Valditara: subito ispezione - E' successo intorno a mezzogiorno nel quartiere genovese di Voltri. Si legge su quotidiano.net

Condizioni gravi ma stabili, è sempre in rianimazione il bimbo di 7 anni caduto dalla finestra a scuola - Attualmente, è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata per un importante trauma cranico. Segnala primocanale.it