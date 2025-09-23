Bambini e adulti insieme per togliere i rifiuti dalle strade

‘Stiamo lavorando per Noi’. E’ stato questo lo slogan che ha accompagnato la manifestazione ‘ Puliamo il mondo ’ che a Grottammare ‘ stata organizzata dal Circolo Lega Ambiente Civico Verde, presidente Antonella Romoli. Tra i partecipanti, con tanto di attrezzi per la pulizia, il sindaco Alessandro Rocchi, l’assessore all’Ambiente Alessandra Biocca, il consigliere alle politiche scolastiche Oriana Vitarelli e una rappresentanza dell’Isc ‘Giacomo Leopardi’ di Grottammare che, con l’insegnante Anna Pompei e la prof Erica Perino, nel progetto Eco School promuovono tante iniziative ambientali. A partecipare alle operazioni di pulizia del parco della Madonnina, dove insiste un piccolo Santuario mariano campestre, purtroppo in degrado, la classe quinta della primaria del plesso Ischia e la quarta B del plesso Speranza capoluogo, con due sezioni dei bimbi di 5 anni dei plessi scolastici Ischia ed Ascolani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bambini e adulti insieme per togliere i rifiuti dalle strade

