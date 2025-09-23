2025-09-23 15:03:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Ousmane Dembélé è stato incoronato il 2025 Ballon d’Or Vincitore. Pochi dubitavano dopo la sua straordinaria stagione 202425, ma è una svolta che pochi avrebbero previsto nei suoi giorni di Barcellona,??quando sembrava un’ombra del giocatore che da allora è diventato. Il francese è una prova vivente di come il club giusto, i compagni di squadra giusti e il manager giusto possono cambiare tutto. Parlando con tuttomercatoweb.com, Philippe Montanier – L’uomo che gli ha dato il suo debutto nella Ligue 1 a Rennes – ha condiviso la sua intuizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ballon d’Or per Dembélé – Esclusivo: l’ex allenatore Philippe Montanier ricorda la sua ascesa