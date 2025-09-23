Baldur’s Gate 3 la nuova patch rende il gioco nativo per Steam Deck e risolve tanti bug

Nonostante Larian Studios avesse dichiarato di aver chiuso con i grandi aggiornamenti, Baldur’s Gate 3 continua a ricevere patch di rilievo. L’ hotfix #34, appena pubblicato, porta con sé una novità molto attesa: il supporto nativo per Steam Deck. Finora il gioco girava attraverso Proton, un livello di compatibilità che permetteva l’esecuzione dei titoli Windows su SteamOS, ma a costo di un maggiore consumo di risorse. Con la nuova build nativa, l’esperienza su portatile è decisamente più scorrevole, con tempi di caricamento ridotti e meno cali di framerate, soprattutto nelle zone complesse dell’Atto 3, come la Città Bassa, famose per i problemi di performance. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Baldur’s Gate 3, la nuova patch rende il gioco nativo per Steam Deck e risolve tanti bug

baldur - gate

