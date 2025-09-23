Baldissero Torinese chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Piero Cordero che insultò la consigliera comunale | Sei malata
Il nome della consigliera d’opposizione Paola Chiesa, ex vicesindaca, in quella seduta non l’ha mai comunicato. Eppure, non ci sono dubbi che Piero Cordero, sindaco di Baldissero Comunale, si riferisse proprio a lei mentre in Consiglio comunale diceva “Probabilmente sei una persona malata. Nella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: baldissero - torinese
