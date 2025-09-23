Baldini | Pio Esposito in U21? Sarebbe un valore aggiunto ma è giusto che…

Le parole di Silvio Baldini, ct dell’Italia U21, sulla possibile convocazione di Pio Esposito dell’Inter con gli azzurrini. Tutti i dettagli in merito. Silvio Baldini ha parlato a TMW della possibile convocazione con l’ Italia U21 di Pio Esposito, attaccante dell’ Inter. DIVENTARE CT – Lo speravo ma non ci credevo più, vista anche l’età. Però si vede che il destino ci ha messo lo zampino. Il presidente Gravina, anche in un momento di difficoltà, ha avuto il coraggio di fare una scelta di un tecnico con le mie caratteristiche. Spero di ripagarlo. Avere coraggio in un momento di difficoltà non è facile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Baldini: «Pio Esposito in U21? Sarebbe un valore aggiunto, ma è giusto che…»

In questa notizia si parla di: baldini - esposito

Convocati Italia U21, la lista del ct Baldini per le gare contro Montenegro Macedonia del Nord: la scelta su Pio Esposito

Under 21, Baldini: “Pio Esposito? Visto che è bravo deve andare in Nazionale maggiore” - X Vai su X

Baldini: «Oggi i giovani hanno tanti vizi perché glieli diamo noi, e gli diamo pure la colpa» Il tecnico dell'U21 a Tmw Radio: «Pio Esposito? Deve andare nella Nazionale maggiore. Noi dobbiamo preparare i ragazzi per esprimere il loro talento. Siamo un serba - facebook.com Vai su Facebook

Under 21, Baldini: “Pio Esposito? Visto che è bravo deve andare in Nazionale maggiore”; Baldini ringrazia Marianucci: l'Italia U21 vince anche in Macedonia del Nord. Rivivi la diretta; Italia Under 21, Baldini favorito come nuovo ct.

Italia U21, parla il ct Baldini: "Pio Esposito è bravo, giusto vada in Nazionale maggiore" - "Lo speravo ma non ci credevo più, vista anche l'età. Riporta tuttomercatoweb.com

Baldini: «Sogno Europeo e Olimpiadi con l’U21. Se non sogno, la mia vita è finita» - L’ex tecnico del Palermo a TMW Radio: «Non siamo un laboratorio di esperimenti, l’U21 deve preparare i ragazzi alla Nazionale maggiore». Secondo ilovepalermocalcio.com