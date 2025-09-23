Baldini | Pio Esposito in U21? Sarebbe un valore aggiunto ma è giusto che…

Le parole di Silvio Baldini, ct dell’Italia U21, sulla possibile convocazione di Pio Esposito dell’Inter con gli azzurrini. Tutti i dettagli in merito. Silvio Baldini  ha parlato a  TMW  della possibile convocazione con l’ Italia U21 di Pio Esposito, attaccante dell’ Inter. DIVENTARE CT –   Lo speravo ma non ci credevo più, vista anche l’età. Però si vede che il destino ci ha messo lo zampino. Il presidente Gravina, anche in un momento di difficoltà, ha avuto il coraggio di fare una scelta di un tecnico con le mie caratteristiche. Spero di ripagarlo. Avere coraggio in un momento di difficoltà non è facile. 🔗 Leggi su Internews24.com

