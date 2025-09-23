Baldini | Oggi i giovani hanno tanti vizi perché glieli diamo noi e gli diamo pure la colpa
Silvio Baldini, allenatore dell’Italia Under 21, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tmw Radio. Nel corso della chiacchierata si è soffermato su numerosi argomenti, tra cui il suo nuovo incarico da Ct e sulla crescita dei giovani calciatori azzurri. Le parole di Baldini. «Lo speravo ma non ci credevo più, vista anche l’età. Però si vede che il destino ci ha messo lo zampino. Il presidente Gravina, anche in un momento di difficoltà, ha avuto il coraggio di fare una scelta di un tecnico con le mie caratteristiche. Spero di ripagarlo. Avere coraggio in un momento di difficoltà non è facile», ha dichiarato Baldini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Ex Palermo. Barzagli: «Imparo da Baldini, in Under 21 giovani difensori molto interessanti» - Alex Frosio sulla Gazzetta dello Sport intervista Andrea Barzagli: l’ex campione del mondo impara il mestiere da Baldini e loda i giovani centrali dell’Under 21. Scrive ilovepalermocalcio.com
Baldini alla prima Under 21, 'giovani il meglio del calcio' - A 24 ore dal debutto nelle qualificazioni europee contro il Montenegro (domani, ore 18,15, La Spezia Stadio "Alberto Picco", Rai 2), il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini fa il punto dell ... Riporta ansa.it