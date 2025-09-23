Silvio Baldini, allenatore dell’Italia Under 21, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tmw Radio. Nel corso della chiacchierata si è soffermato su numerosi argomenti, tra cui il suo nuovo incarico da Ct e sulla crescita dei giovani calciatori azzurri. Le parole di Baldini. «Lo speravo ma non ci credevo più, vista anche l’età. Però si vede che il destino ci ha messo lo zampino. Il presidente Gravina, anche in un momento di difficoltà, ha avuto il coraggio di fare una scelta di un tecnico con le mie caratteristiche. Spero di ripagarlo. Avere coraggio in un momento di difficoltà non è facile», ha dichiarato Baldini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Baldini: «Oggi i giovani hanno tanti vizi perché glieli diamo noi, e gli diamo pure la colpa»